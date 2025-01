Quotidiano.net - Pensioni, parla Durigon: “Nessun aumento dell’età, possibili uscite a 64 anni”

Roma, 11 gennaio 2025 – “Garantiamo che non ci saràpensionabile o degli altri requisiti neglia venire”. A fissare un paletto rigido che ferma la soglia del pensionamento a 67di età è Claudio, sottosegretario al Lavoro, ma anche “l’uomo della previdenza” della Lega. Da che cosa nasce, dunque, il caso degli incrementi dei requisiti nell’applicativo dell’Inps? “L’Inps ha inserito erratamente nel suo applicativo previsionale, prima di qualsiasi decreto ministeriale che determinasse e stabilisse questa attività, l’dei requisiti per il pensionamento. Ma posso dire fin da ora che per quanto ci riguarda l’età per la pensione di vecchiaia non salirà oltre i 67né dal 2027 né dopo. E lo stesso vale per glidi contributi per la pensione cosiddetta anticipata”.