Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista esclusiva ad Alex Britti: “Mi stimola fare il coach a degli artisti già conosciuti. Ad Amici quando prendi un ragazzo sotto la tua ala ne diventi genitore, qui un amico”

Leggi su Superguidatv.it

Tra idi “Ora o mai più“, in onda da sabato 11 gennaio in prima serata su Raiuno, c’è. Il cantante avrà il compito di seguire uno“allievi” del programma, unopronti a tornare alla ribalta dopo essere scomparsi dalla scena musicale. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videoto in.“Ora o mai più”,adParlando di questa esperienza,ha dichiarato: “Mi hato il fatto di poterilche ne hanno bisogno perché hanno un talento forte e che poi per alcune congiunzioni astrali hanno dovuto abbandonare la musica o sono scomparsi. Anche io sono stato a rischio così come altri miei colleghi tante volte e credo che sia un caso se alcuni di noi stanno da una parte e gli altri dall’altra.