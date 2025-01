Ilfoglio.it - Non ditemi ancora che il bel gioco vale più del risultato

Leggi su Ilfoglio.it

Peggio delle domande dei giornalisti italiani, che si credono scomodi e sagaci, a Giorgia Meloni credo ci siano solo le domande dei giornalisti sportivi agli allenatori nelle conferenze stampa pre-partita. Banalità assortite, retorica, epiche leccate di culo, domande con risposta incorporata, e poi l’apice raggiunto con Antonio Conte che, primo in classifica con una squadra che lo scorso anno è finita decima in Serie A, si sente chiedere se non pensa che il suo Napoli possa fare di più. Come hanno giustamente scritto quelli di Rivista Contrasti, il fatto che qualcuno abbia la faccia tosta di pensare che gli Azzurri non stiano facendo abbastanza, primi in classifica a fine girone d’andata, è figlio della sbronza giochista che ha bruciato le sinapsi di molti appassionati di calcio, e non solo.