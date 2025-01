Iltempo.it - Lotito inseguito da Gasparri con la sciarpa giallorossa: "Ho l'allergia" | VIDEO

Siparietto calcistico in Parlamento con il senatore di Forza Italia Maurizio, noto tifoso giallorosso, che "insegue" il collega Claudiopresidente della Lazio. Il motivo è presto detto.dopo la vittoria all'ultimo derby da parte dei giallorossi vuole consegnare auna. Il patron biancoceleste declina ma il collega lo insegue fino alla buvette. L'account social The Journalai, ha postato le immagini prima dell'inseguimento, poi del botta e risposta in cuischerza sulla posizione in classifica delle due squadre. Il colpo di scena arriva quandoprova a mettergli al collo ladella Roma con il presidente della Lazio che si divincola: "Ho l'!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Journalai (@thejournalai)