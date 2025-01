Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: Darbelley la più veloce in prima manche, cinque azzurre nelle trenta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 La nostrasi chiude qui per il momento, noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento alle 13.00 per il via della seconda.11.02 Italiane non esaltanti. In particolare le due atlete più esperte, Ilaria Ghisalberti e Elisa Platino, non si sono espresse al meglio, chiudendo la loro prova rispettivamente in 30ma e 46ma posizione. L’azzurra meglio piazzata è Carole Agnelli, 11ma a 80 centesimi da.11.01 La migliore dellaè l’elvetica Delphine. La svizzera si è messa alle spalle la vincitrice di ieri, Nina Astner, staccata di 11 centesimi, e l’altra austriaca Victoria Olivier. Classifica cortissima: in un secondo troviamo infatti ben sedici atlete.11.00 Terminata la, ecco la classifica.1 Delphine Darbellay SVI 1:00.