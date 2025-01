Ilrestodelcarlino.it - Liceo musicale al Carducci: "Una possibilità in più"

Ilsbarca in città. L’iniziativa è stata presentata ieri in una conferenza stampa, con l’assessore Chiara Scaramagli, il dirigente del settore Istruzione Sandro Bastia, il presidente della Provincia Daniele Garuti, la dirigente scolastica Lia Bazzanini e la dirigente del Conservatorio Frescobaldi Annamaria Maggese. Tutti i presenti si sono detti entusiasti dell’iniziativa e hanno annunciato che il nuovo corso di studi prenderà il via con l’anno scolastico 2025-2026. Questa nuova istituzione è un’occasione per trattenere i potenziali talenti presenti in città, in modo anche da contrastare il calo demografico, che vedrà una diminuzione degli iscritti alle classi prime nei prossimi cinque anni. Infatti, la classe in partenza sarà una sola con un’aspettativa di circa 25 studenti.