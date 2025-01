Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Morgan, intelligenza e istinto

Cordinier 7,5 (in 33’ 5/8 da due, 2/4 da tre, 7 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Gioca una gara di grande intensità spendendosi sia in difesa che in attacco. Bene nella prima parte cala tra il terzo e quarto periodo per poi riprendersi. Belinelli 6 (in 10’ 2/4 da due, 0/3 da tre, una persa). Quando capisce che non è giornata ha l’di mettersi al servizio della squadra. Pajola 8 (in 34’ 1/3 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 5 perse, 2 recuperate, 7 assist). Una prova da incorniciare in una serata dove non ha dovuto solo fare i conti con gli avversari, ma anche con il metro arbitrale. Visconti sv (in 1’). Hackett 6 (in 12’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Inguardabile nel primo tempo si riprende bene nella seconda parte della partita. Al di là della tripla segnata fa tante cose che risultano utili alla squadra.