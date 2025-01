Sport.quotidiano.net - Le pagelle della Juve. Yildiz crea i pochi pericoli bianconeri. Motta, calma apparente

Torino, 11 gennaio 2025 – Finisce 1-1 tra Torino entus il derbyMole, con Thiagoe Vanoli entrambi espulsi a metàripresa. Ecco le. DI GREGORIO 6. Non sbaglia tanto, ma sul gol sembra battezzare fuori il pallone. Non ci sarebbe arrivato comunque, ma quel ’vorrei ma non posso’ sembra il marchioattuale. SAVONA 6. Il ragazzo conferma i progressi in una gara sporca e delicata. GATTI 6. Partita di sofferenza, adatta a lui. KALULU 6. Non sbaglia molto, non brilla molto. MCKENNIE 6. Schierato ancora sulla fascia partendo dalla difesa, sembra subito nervosissimo. Cresce alla distanza. DOUGLAS LUIZ 6. Alterna buone cose ad assenze preoccupanti, ha l’attenuante dello stop prolungato, ma non sposta quanto meriterebbero i soldi investiti su di lui dal club.