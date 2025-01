L’abbraccio a sorpresa sul palco tra Pezzali e Mauro Repetto ad Assago | Max forever 883 forever! – Il video

Leggi su Open.online

«Ma perché sei andata via? Mi son persa nella notte». Sembrano quasi una dedica i versi intonati da Maxsuldel forum diche hanno accolto il ritorno di. Di nero vestito, l’ex biondo degli 883 ha spalancato le porte del saloon della scenografia e si unito sulalla festa dei fan in occasione dell’ultima data dinel palazzetto meneghino. Cappello da cowboy sulla testa, come faceva negli anni Novanta,ha accompagnato Nord Sud Ovest Est ballando e incalzando il pubblico con la sua energia. «È stato bello ritrovarci anche qui, fra musica e ricordi», ha scritto sul proprio account Instagram pubblicando una foto nel camerino assieme a. I due era già saliti sulassieme a San Siro nel 2022. View this post on Instagram A post shared by(@official)al concerto di Max: «883»«Max, 883», ha urlatomettendo a tacere le voci sui presunti screzi con Max, scioltesi in un abbraccio tra i due che ha riportato i fan indietro di trent’anni.