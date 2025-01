Puntomagazine.it - Kvara-Napoli: Conte:” il giocatore ha chiesto la cessione”

Il Psg ha l’accordo con il calciatore. Ora tocca alle società trovare la quadra economica.Un fulmine a ciel sereno. Dopo giorni di conferme e smentite, Antoniomette la parola fine sulla vicenda. Nella consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico leccese, non si è sottratto alla domanda che tutti si attendevano e con una lucidità disarmante ha fatto chiarezza sul futuro del fuoriclasse giorgiano.hadi essere ceduto, queste le parole del tecnico che gelano una tifoseria intera ma che lasciano pochi dubbi su quella che è la volontà del calciatore. Laa gennaio, con una squadra in lotta per lo scudetto, non è sicuramente una cosa bella da sentire ma la vicenda Osimhen, che ha tenuto banco per una intera sessione di mercato, forse è servita ad evitare un nuovo tormentone estivo.