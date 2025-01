Linkiesta.it - Idee sparse per essere ecologici (qualunque cosa voglia dire)

In un mondo sempre più in crisi, e con il cambiamento climatico sempre più visibile, è difficile mettere la testa sotto la sabbia: alcune pratiche quotidiane devono cambiare nella sostanza, per fare in modo che il nostro impatto sull’ambiente sia sempre più basso. Ecco chepossiamo fare tutti, nel concreto. Non cambieremo il mondo, ma sicuramente faremo almeno la nostra piccola parte.Usare la lavastoviglieNo: non è come pensate. Lavare a mano i piatti è un’attività anti-ecologica, che spreca più acqua ed energia di quanta ne usa l’amata lavastoviglie. Quelle di nuova generazione consumano poca acqua, circa 10 litri per dodici coperti, e circa 1 kWh per ciclo in modalità eco. Ne serve più del doppio solo per scaldare l’acqua. Quindi, a meno che laviate i piatti a mano con acqua fredda, meglio la lavastoviglie, naturalmente evitando di prelavare i piatti: una pratica inutile e assolutamente antiecologica.