Fermato per un controllo aggredisce i carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA –per il suo comportamento sospetto si scaglia contro i: ora è in carcere al Don Bosco. Una notte di puro terrore si e? consumata a Pisa, in zona Porta a Mare, dove solo il tempestivo intervento deidella sezione radiomobile ha evitato una potenziale tragedia. Un uomo, con il volto travisato e armato di coltello, e? stato arrestato con l’accusa die resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione ha visto anche il ferimento di un militare, ennesima prova del pericolo che quotidianamente affrontano le forze dell’ordine per proteggere la comunita?.Durante un servizio didel territorio in via II Settembre, localita? Porta a Mare, la pattuglia ha notato un individuo con il volto coperto da un passamontagna e armato di un coltello tipo pugnale.