È la fine di un'era per Becky Sauerbrunn, l'SBC di FC 25

Se volete scoprire cos’è uscito stasera 11 gennaio FC 25, siete nel posto giusto! Oggi è uscito la Sfida Creazione Rosadi, nata il 6 giugno 1985 a St. Louis, Missouri, è una ex calciatrice statunitense che ha ricoperto il ruolo di difensore centrale. Durante la sua carriera, ha giocato per club come Washington Freedom, FC Kansas City, Utah Royals e Portland Thorns FC nella National Women’s Soccer League (NWSL). Con la nazionale degli Stati Uniti, ha collezionato 219 presenze, contribuendo alle vittorie nelle Coppe del Mondo FIFA del 2015 e 2019, oltre a conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2012.è stata riconosciuta per la sua solidità difensiva e leadership, ricevendo per quattro volte il premio di Difensore dell’Anno della NWSL.