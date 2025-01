Dopo il fact checking Meta chiude anche i programmi interni di diversità e inclusione | Il panorama politico sta cambiando

Leggi su Open.online

, il colosso tecnologico proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato la fine dei suoi principalidedicati alla, equità e(Dei). Una decisione comunicata ai dipendenti con una nota interna, che rappresenta una svolta significativa nelle strategie aziendali della compagnia guidata da Mark Zuckerberg. Iin questione erano progettati per garantire pari opportunità alle minoranze, con interventi mirati nelle procedure di assunzione, formazione e selezione dei fornitori. La scelta di interromperli si colloca in un contesto di trasformazioni più ampie all’interno di, che pochi giorni fa ha annunciato la fine del sistema diintrodotto nel 2016 per contrastare la diffusione di fake news sui suoi social.Le motivazioni«Illegale eche circonda gli sforzi per la, l’equità e l’negli Stati Uniti sta», si legge nella nota di, firmata da Janelle Gale, vicepresidente delle risorse umane.