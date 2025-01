Quotidiano.net - Caos treni oggi news: guasto a Milano. Fs: “Riprogrammate i viaggi”

, 11 gennaio 2025 – Mattinata di grossi disagi per chia in treno. A causa di unalla linea elettrica la circolazione ferroviaria è sospesa sul nodo dicon ripercussioni anche sulla linea dell’Alta Velocità Nord-Sud, e sui collegamenti con Genova e Venezia. Isulla linea-Genova,- Genova,- Venezia e- Bologna sono fermi dalle 7.50, comunicatalia. Riguarda la linea elettrica traCentrale eLambrate. I tecnici sono ancora a lavoro. "IAlta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso”, avverte ancora l’azienda, che consiglia di “evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare irinviabili”.