Ilrestodelcarlino.it - Bimbi in fuga da scuola. Il piano del Comune:: "Mapperemo le criticità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sulle fughe di bebè eda nidi e materne, ilcorre ai ripari e avvia "una mappatura dei fattori di rischio in ogni struttura, sulla base di una scheda di rilevazione predisposta dal Coordinamento pedagogico cittadino". A compiere l’analisi saranno gruppi di lavoro che, spiega l’assessore Daniele Ara (), "verranno accompagnati nella mappatura dellee delle vulnerabilità di qualsiasi natura strutturale o organizzativa". A sollecitare la risposta dell’assessore in Question Time è il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto, dopo la lettura delle evasioni denunciate dal Carlino. L’ultima a dicembre, quella dalla materna Lanzarini, ma prima ancora Giaccaglia Betti in modalità centro estivo, le materne 18 Aprile, Giaccaglia Betti 3 (con una bimba ‘dimenticata’ fuori) e Anna Serra 1 e i nidi Fantini e Acquerello.