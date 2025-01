Iltempo.it - Al corteo per Ramy bombe carta e petardi contro gli agenti. Presente Zerocalcare

Dilagano le manifestazioni che chiedono giustizia e verità perElgalm, il 19enne morto lo scorso 24 novembre dopo che, a bordo di uno scooter guidato dall'amico Fares Bouzidi, è stato inseguito dai carabinieri. "Sono stati i carabinieri, giustizia per", si legge sugli striscioni del presidio a Roma, dove gli appartenenti ai collettivi studenteschi autonomi si sono radunati. Sono circa duecento i manifestanti scesi in piazza dell'Immacolata, nel quartiere San Lorenzo. Tra i presenti anche il fumettista. La tensione è presto esplosa in veri e propri scontri tra la polizia e gli antagonisti quando questi ultimi hanno rovesciato alcuni cassonetti e si sono diretti verso le forze dell'ordine tirando fumogeni,e oggetti contundenti. Si è concluso invece con un applauso "dedicato alle vittime del razzismo" ilorganizzato pere Fares a Milano.