Un sabato in pasticceria, tra arte e letteratura

Pistoia, 10 gennaio 2025 – Unspeciale, tra una pastarella e un the caldo. Ideato dalla scrittrice/pasticciera pistoiese Martina Toninelli, ecco un lungo pomeriggio intra. Dalle 16 sino all’orario di chiusura di Elisir, a Capostrada, si terranno, in contemporanea e a ingresso gratuito, l’inaugurazione della mostra pittorica di Cristina Sibaldi (una quindicina i quadri in esposizione) e la lettura poetica “Mondi lontanissimi”, pensata come un viaggio poetico interstellare tra il mondo reale che abitiamo quotidianamente e tutti quei mondi che ci affiancano parallelamente nel corso delle nostre esperienze terrestri, attraverso i libri, la fantasia o l’immaginazione, le nuove scoperte scientifiche che ci portano oltre i confini della Terra. Il titolo della lettura è mutuato dall’omonimo e famoso album di Franco Battiato, uscito nel 1985, che ha rappresentato la suggestione principale.