Ilnapolista.it - Slot smentisce le voci su Kvaratskhelia: «A gennaio quasi tutte queste storie non sono vere»

Leggi su Ilnapolista.it

Arne, tecnico del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così alcuni rumors sulla possibilità di vedere ai Reds Khvicha: «9 volte su 10, 99 volte su 100, nel mese diè chiaro chenon erano. Allora cosa posso commentare a riguardo? Lecontinuano, ma nessun commento da fare da parte nostra».Il Liverpool monitora la situazioneMa The Athleticl’allenatore del Liverpool. “Il club potrebbe prendere in considerazione l’idea di ingaggiare Khvichadal Napoli. Il Paris Saint-Germain sta emergendo come il principale contendente, mentrefigura anche nell’elenco dei potenziali obiettivi per squadre come il Chelsea. Anche il Liverpool è attento alla situazione, nonostante sia ben fornito nelle ampie aree di attacco allo stato attuale delle cose.