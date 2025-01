Ilrestodelcarlino.it - "Si poteva evitare di fare gli accorpamenti scolastici"

Non si ferma il dibattito politico sulla delibera di Giunta Regionale riguardo la programmazione della rete scolastica 2025-2026. "La Regione Toscana – pone l’interrogativo in una nota il consigliere provinciale con delega alla Programmazione scolastica Oriano Giovanelli – ha sospeso glie ha fatto ricorso al Tar. Lanciando un segnale forte contro questa deriva sciagurata che penalizza le zone periferiche e montane, depauperando le risorse umane dell’entroterra. Questa sarebbe stata una vera azione politica. Perché la Regione Marche non ha fatto altrettanto?". Giovanelli entra poi nel merito delle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Chiara Biondi. "La sua – dice – è solo bassa cucina di piccoli interessi di parte. Si arrampica sugli specchi per difendere scelte ispirate da un criterio di interesse politico, che non hanno niente di oggettivo.