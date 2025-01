Zon.it - Scuole al freddo e nel degrado: genitori denunciano abbandono a San Mango e Giovi

Leggi su Zon.it

Proteste per guasti non risolti enegli edifici scolastici di SanPiemonte e: i bambini pagano le conseguenze.SanPiemonte: senza riscaldamento da ottobreIdegli alunni della scuola primaria di SanPiemonte esprimono amarezza e rabbia per la mancanza di riscaldamento e acqua calda, un disagio che dura ormai da mesi. Il guasto alla caldaia, risalente allo scorso ottobre, non è stato ancora riparato. Nel frattempo, i bambini rino aldalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio, orario che comprende anche il servizio mensa.: rifiuti, vandalismo e manutenzione assenteUna situazione altrettanto critica riguarda la scuola diPiegolelle, dovee cittadini. L’area dell’ingresso secondario è invasa dai rifiuti e circondata da spazi verdi in pessime condizioni, privi di manutenzione.