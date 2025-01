Ilfattoquotidiano.it - Scontri al corteo per Ramy Elgaml a Torino: cariche dei carabinieri. I manifestanti lanciano transenne e bombe carta – Video

durante unper, il 19enne di origini egiziane morto lo scorso 24 novembre a Milano durante un inseguimento con i. I, molti dei quali studenti, sono partiti da Porta Palazzo.Davanti all’ufficio passaporti della Questura di, ihanno caricato. Ipoco dopo hanno creato una barriera con letrovate nella zona allo scopo di impedire il passaggio ai, costringendo i militari in tenuta antisommossa a indietreggiare, lanciando le stesse.I militari hanno lanciato dei lacrimogeni, mentre un gruppo di autonomi ha lanciato dellecontro un commissariato di polizia e uova con vernice. La tensione è durata alcuni minuti. Poi ilha ripreso a sfilare dirigendosi prima in piazza Castello e poi in via Roma, nel salotto buono del capoluogo piemontese.