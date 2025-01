Ilrestodelcarlino.it - Scampato al tumore, muore nello schianto

Bologna, 10 gennaio 2025 – “Davide era una persona eccezionale”. Grande commozione per la morte di Davide Felloni, 65anni, nato a Ferrara e residente a Occhiobello (Rovigo), nell’incidente in provincia di Bologna mentre rientrava a casa dal lavoro. Felloni si era sposato a maggio a Copparo con Barbara Pavinati, vivevano in via Curiel a Santa Maria Maddalena nel Comune di Occhiobello. Era ritornato al lavoro dopo avere vinto la battaglia contro undiagnostico oltre un anno fa. Quando si era ripreso dalla malattia era tornato al lavoro con la società di trasporti e viaggi ‘La Valle’, dove guidava lo scuolabus. Prima era stato per anni istruttore di scuola guida a Ferrara in via Cavour, aveva la passione per la ‘Panda’. E aveva ultimato il ripristino di un modello Panda 4x4 Trekking.