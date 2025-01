Puntomagazine.it - Salerno, Codacons: ancora un morto dulle strade cittadine

: “Ci costituiremo parte civile nel processo penale”Ieri mattina, nove gennaio, l’ennesimo incidente mortale sulle. A perdere la vita questa volta una settantottenne investita da una macchina,nella zona di Torrione, sulla Lungomare, all’incrocio di via Enrico Perito.: Aassenti i sistemi di rilevamento della velocitàUna dinamica già vista mille volte che in questi anni ha tolto la vita a troppi cittadini salernitani e non solo. Ilgià in passato si era occupato sulla sicurezza stradale e sui controlli di velocità nell’area, contribuendo a far inserire sin da Palazzo di Città le strisce anti-velocità, ma non basta, quello che manca sono maggiori controlli e maggiori sistemi di sicurezza che tutelino effettivamente i cittadini.