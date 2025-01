.com - Roma, in albergo senza documenti e con coltelli: attività chiusa per 7 giorni

e con due. È stato un controllo amministrativo della polizia a far scoprire in una struttura ricettiva di, zona Castro Pretorio, un cliente che non era mai stato segnalato al portale della Questura. Non solo. La persona ospitata nella struttura, con precedenti di polizia, è stata trovata con 2a serramanico edi identità. È scattata così la chiusura per 7dell’, ine conper 7Prosegue l’di controllo messa in campo dalla Questura diper arginare le situazioni di clandestinità e di mancato rispetto delle regole nelle strutture ricettive della Capitale.di prevenzione che rientra nel sistema di sicurezza predisposto per l’anno giubilare e che ha portato nel pomeriggio di ieri 9 gennaio alla chiusura per settedi una struttura ricettiva in via del Castro Pretorio.