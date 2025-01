Panorama.it - Rod Stewart, gli 80 anni del rocker che si è fatto crooner

Sono passati 60dalla pubblicazione del suo primo singolo, Good morning little school girl, e da allora Rod, uno degli artisti più iconici del rock inglese, ha venduto oltre 200 milioni di dischi, ha avuto un numero imprecisato di flirt e alcuni matrimoni alle spalle e oggi riempie ancora i suoi concerti con un pubblico di almeno due generazioni. Some guys have all the luck (Alcuni ragazzi hanno tutte le fortune), oltre ad essere una delle canzoni più famose del repertorio delanglo-scozzese (tifosissimo del Celtic di Glasgow, in omaggio ai natali scozzesi del padre), è anche il manifesto della sua longeva carriera, le cui fortune non accennano a diminuire. Oggi l’artista anglo-scozzese, nato a Londra il 10 gennaio del 1945 e tra i pochi cantanti a essere inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, taglia l’invidiabile traguardo degli 80, portati splendidamente, con il suo ciuffo biondo platino, i lineamenti ancora giovanili e quella faccia da schiaffi che fa impazzire le signore di tutte le età.