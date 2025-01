Dilei.it - Rihanna cupido per San Valentino: “Esaltiamo l’amore in ogni forma”

Leggi su Dilei.it

è ormai da qualche anno la protagonista indiscussa di San, con le sue collezioni dedicate del suo brand di intimo Savage X Fenty. Parole d’ordine: sensualità e provocazione, ma sempre all’insegna di un ideale di bellezza inclusivo e body positivity. Perché da anni RiRi sempre più votata all’imprenditoria si batte per questi temi, facendo sfilare modelle di tutte le taglie, con disabilità e di bellezza non convenzionale.Per questa campagna, la si vede strizzata in lingerie rosso fuoco, come Sanimpone, imbracciare arco e freccia al suono di : “Torna qui e amami”.Fonte: IPAsensuale per San2025La collezione mira a celebrarein tutte le sue forme, non a caso propone capi che vanno dalle taglie XS alla 4XL, con reggiseni che arrivano fino alla coppa H.