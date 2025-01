Dilei.it - Re Carlo, la reazione insospettabile alla nuova serie di Meghan Markle

Reha avuto unadisu Netflix, condivisa da tutta la Famiglia Reale.Re, ladiWith Love,è disponibile su Netflix dal 15 gennaio. Lavede protagonista solo la Duchessa del Sussex, mentre suo marito Harry ha solo un ruolo marginale. Infatti, nel programmadà consigli pratici sulla cucina, la casa, il giardinaggio e in generale su come vivere tempo di qualità con la propria famiglia.Laè stata girata nella villa di Montecito, dove vive con Harry e i bambini, e si vedono anche i suoi cani, compreso Guy, il beagle recentemente scomparso e per il qualeha scritto un post toccante sul suo nuovo profilo Instagram.Dunque, lanon ha niente a che vedere con la vita di Palazzo, che era invece al centro del primo lavoro per Netflix fatto dai Sussex.