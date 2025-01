Gqitalia.it - Questa borsa Uniqlo somiglia da vicino a una Porter-Yoshida ed è pronta a finire nella vostra wish list

Uniqlo resta sempre un punto di riferimento imprescindibile per i fanatici dell'abbigliamento maschile, alla ricerca di capi di base resistenti e a prezzi accessibili. Un esempio su tutti: la borsa a tracolla di Uniqlo, un marsupio a semicerchio da 20 euro che ha conquistato il mondo per il suo interno apparentemente simile a un buco nero, in grado di contenere tutto ciò che devi portare con te all'aperto e non solo. La borsa ricorda la Banana bag da 2.000 euro di The Row? Certo, ma la tendenza quiet luxury impone che i marchi non significhino nulla.Di recente, ci siamo imbattuti in un'altra borsa di Uniqlo che ci ha solleticato il cervello facendoci pensare al modello a tracolla rettangolare del marchio giapponese