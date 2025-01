Ilrestodelcarlino.it - Perseguitato da una donna. Codice rosso per un 57enne

Unaè stata denunciata per atti persecutori nei confronti di un uomo di 57 anni. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Borello hanno denunciato unadi 36 anni, ritenuta presunta responsabile dei reati di atti persecutori, procurato allarme presso l’autorità e interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di servizio di pubblica necessità. Tutta la storia è iniziata diversi mesi fa, quando un uomo di 57 anni, residente nel territorio, è diventato il bersaglio di una pressante attività persecutoria di tipo telefonico. La, mossa da motivazioni futili (non pare che tra i due ci siano state relazioni in passato), ha posto in atto nei suoi confronti una pressante sequela di chiamate telefoniche. A un certo punto, arrivato alla esasperazione, l’uomo si è rifiutato di rispondere alle reiterate chiamate e la 36enne ha iniziato a segnalare addirittura false situazioni di pericolo ai numeri di emergenza nazionali, richiedendo più volte l’intervento dei militari dell’Arma, dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario.