Lanazione.it - Ospite allo Spazio Alfieri il regista Ciro De Caro per la rassegna "Tesori Nascosti"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 gennaio 2025 – Il 14 gennaio, con inizio alle ore 21.15,depresenta il suo Taxi Monamour all'interno della', che recupera i film che non hanno ricevuto la giusta attenzione quando sono usciti in sala o che sono completamente spariti dopo il passaggio sul grande schermo. Il film, si legge in una nota, “è il quarto lungometraggio diDe, passato velocemente a Firenze, senza avere la possibilità di raggiungere un pubblico ampio”. Il 21 gennaiopoi a 'Loro-Capitolo 1' di Paolo Sorrentino, sempre con inizio alle ore 21.15.