Tvplay.it - Non solo Frattesi, è caos Inter: Inzaghi stavolta è nei guai

sotto la luce dei riflettori: oltre apreoccupa un altro profilo,teme anche questa situazione.L’si sta preparando per affrontare il Venezia alla 20esima giornata di campionato dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan a Riyad. Nel mentre però tantissime voci di mercato stanno scuotendo il club nerazzurro: occhi puntati su Davidee non.Non, èè nei(LaPresse) – Tvplay.itDa un lato c’è Davideche continua a capitalizzare l’attenzione in casa. Tante sono le voci che negli ultimi giorni si sono rincorse e si stanno rincorrendo in merito al futuro del centrocampista. È trapelata una sempre crescente insoddisfazione che lo farebbe propendere verso una nuova destinazione per avere più minuti di gioco.