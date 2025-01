Anteprima24.it - Napoli e provincia 2024, calano i reati ma aumentano estorsioni e interdittive antimafia

Tempo di lettura: 5 minutiIn complesso menonell’area metropolitana di, quantomeno tra quelli denunciati alla forze dell’ordine: peròle. Un dato da considerare, quando affluiscono copiose le risorse degli appalti Pnrr. I numeri sono stati comunicati dal prefetto Michele di Bari, in una conferenza stampa sull’attività svolta nel. Nel dettaglio, i delitti commessi sono 120.262 (- 4,17% rispetto al 2023).gli omicidi volontari consumati: 28 (- 9,68%). Lo stesso vale per i furti, 56.110 (- 6, 02% rispetto al 2023), e le rapine, 2479 (- 17, 75%). Crescono invece gli episodi di racket, 868(+ 9,60%). Ladi, in ogni caso, si conferma un’area ‘calda’. Riguardo al contrasto alla violenza di genere, la Prefettura ha attivato 871 misure di tutela, previste dal Codice Rosso.