Morto dopo l’inseguimento. La fuga frame per frame e la caccia al video sparito

I filmati della telecamera di via Solaroli e della dashcam di una delle auto dei carabinieri (arrivata come terza sul luogo dell’incidente) sono agli atti dell’inchiesta sin dai giorni immediatamente successivi alla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml. Il primo è stato decisivo per consentire ai ghisa di ricostruire le fasi finali deldel 24 novembre; il secondo, che ha immortalato la corsa da via Lovanio a viale Regina Margherita, è stato consegnato dai militari per fornire ulteriori elementi per la ricostruzione complessiva. Tuttavia, la diffusione deisu tg e siti web ha riacceso il dibattito sulla vicenda e fatto paventare valutazioni in Procura sull’ipotesi di modificare il titolo di reato da omicidio stradale – attualmente contestato allo scooterista Fares Bouzidi e al vicebrigadiere del Radiomobile al volante della Giulietta uscita di strada subitoil TMax – a omicidio volontario con dolo eventuale.