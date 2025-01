Mistermovie.it - Mister Movie | Zoë Chao commenta la morte del suo personaggio Nina nel finale di Creature Commandos

Neldi, andato in onda giovedì scorso, la serie DC si è conclusa con un momento emotivamente intenso: ladiMazursky, interpretata da Zoë. L’episodio 7 ha visto ildiincontrare una fine tragica, che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei fan e dei membri del cast. In una recente intervista con The Direct, l’attrice ha condiviso le sue riflessioni sulladel suoe sul significato che questa porta alla trama complessiva.Il sacrificio di: un addio emotivoclass="wp-block-heading">Nel drammaticosi trova incaricata di eliminare la Principessa in un attacco subacqueo furtivo. Tuttavia, la Principessa riesce a sopravvivere all’assalto e, in un colpo di scena, uccideal suo posto. Questo evento scaturisce la furia della Sposa (interpretata da Indira Varma), che vede inla sua unica vera amica all’interno della Task Force M.