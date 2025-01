Mirabella Imbaccari aggredisce l’ex compagna davanti i figli piccoli | arrestato 24enne

Leggi su Dayitalianews.com

Una giovane di 29 anni diha chiesto aiuto ai Carabinieri, chiamando il 112 in preda al panico e chiedendo che intervenissero per salvarla dall’aggressività delcompagno, un. Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno comunque essere verificati in sede giurisdizionale, il ragazzo è statodai militari del Nucleo Radiomobile con l’accusa di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.Secondo quanto raccontato dalla vittima agli operatori intervenuti, l’incubo era iniziato intorno alle 13:00, quandocompagno, nonostante fosse già soggetto al divieto di avvicinamento, è riuscito a entrare in casa e,aidi 4, 7 e 8 anni, l’avrebbe colpita con un pugno al volto.A quel punto lei, già provata dal pugno ricevuto e dalla presenza forzata di quell’uomo, peraltro, già vietata da un provvedimento, si sarebbe fermamente opposta scatenando, però, l’ira delche, oltre ai pugni, avrebbe tentato anche di strangolarla.