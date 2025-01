Gamberorosso.it - L'e-commerce del Tik Tok cinese continua a far crescere il mercato del vino: +19% di acquisti in meno di un anno

Ildelè in declino, ma non per Douyin. Mentre il settore vinicolo in Cina affronta una crisi, la versionedi TikTok mostra un sorprendente aumento delle vendite disulla sua piattaforma e-. Una tendenza controcorrente, che ha attirato l’attenzione non solo degli esperti di settore, ma anche di importanti marchi internazionali come Penfolds e Lafite, che non hesitato a investire nella piattaforma. E tutto questo mentre la crisi economica e le abitudini di consumo tradizionali sembravano condannare ilvinicolo.L’ascesa dell’e-disu DouyinSecondo il rapporto Insight Into the Trend of Alcohol E-su Douyin pubblicato da Chandashi - la principale societàdi analisi di marketing ed e-, il periodo tra novembre 2023 e settembre 2024 ha segnato una svolta per le vendite di alcolici sulla piattaforma.