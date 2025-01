Ilfattoquotidiano.it - La figlia di Angelina Jolie scatenata nel ballo: tutti pazzi per la coreografia di Shiloh – IL VIDEO

Lontana dai riflettori del cinema, ma ben presente sui palchi dove si balla e ci si scatena.NouvelPitt,die Brad Pitt, studia danza da qualche anno e già dal 2022 si cimenta in strepitose coreografie, che hanno ottenuto il plauso del pubblico del Web. Altre clip sono diventate virali, nel corso di questi anni, in cui la ballerina ha mostrato di essere molto capace con la danza hip hop .L’ultima clip caricata su TikTok, doveballa sulle note di “APT “di Rosé e Bruno Mars, ha letteralmente conquistato gli esperti del settore, ma anche dei suoi fan.La ragazza è nota anche perché è finita sulle cronache per aver rinunciato al cognome del padre. I rapporti tra Brad Pitt e i figli non sono affatto idilliaci. Nel frattempo, dopo otto lunghi anni, il divorzio tra lae l’ex marito è stato siglato.