Isola d’Ischia controlli zone movida e nei porti commerciali

. Nell’ambito deisequestrato un machete, anabolizzanti, stupefancenti e ritirata una patente per guida in stato di ebbrezzaSull’i Carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei luoghi della. Identificate 185 persone e controllati 96 veicoli.I carabinieri di Casamicciola Terme hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio un 17enne incensurato del posto. Il ragazzo, controllato a via cittadini, è stato trovato in possesso di dieci grammi di hashish nascosti in 2 involucri, di un bilancino di precisione e di 410 euro in contanti. Analoga sorte per un 19enne di Barano – anche lui incensurato – fermato a Ischia in via Iasolino con 13 grammi di hashish e di un bilancino digitale.Non sono mancati ial codice della strada e a farne le spese è stato un 24enne alla guida della sua smart cabrio sotto l’influenza di alcol.