Ilfattoquotidiano.it - Ipotesi di nuove sanzioni Usa contro le petroliere “ombra” russe, il Brent vola sopra gli 80 dollari al barile

Non solo gas, ora anche il petrolio torna a farsi sentire. Il(greggio estratto nel mare del Nord che fa da riferimento per il mercato europeo) ha superato la soglia degli 80al, con un rialzo di oltre il 4%, riportandosi su quotazioni che non si vedevano dallo scorso ottobre. Ad inizio anno gli scambi venivano chiusi a 76. A New York, il Wti sale di quasi il 5% a 77,5.A spingere le quotazioni sono le voci di possibilistatunitensila Russia, con conseguente calo dell’export del terzo paese produttore al mondo. Nel mirino ci sarebbe la “flotta” diche sfugge alle attualie che ha sinora consentito a Mosca di vendere quantità di greggio non troppo differenti da quelle precedenti l’inizio delle ostilità in Ucraina.