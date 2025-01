Internet via satellite in Italia ecco il bando che può vincere Musk in Lombardia | cosa prevede

Leggi su Open.online

Potrebbero partire dallagli affari di Starlink in. La costellazione di satelliti di SpaceX, azienda aerospaziale fondata da Elon, è la grande favorita per aggiudicarsi ilcon cui Regionevuole promuovere la connessionevianelle aree montane e più remote. Niente a che vedere con la trattativa in corso tra Starlink e il governono, su cui è tornata la stessa premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio 2025, che riguarda invece un eventuale contratto per garantire servizi di telecomunicazione sicuri al governo e all’esercito.Aperte le candidature fino al 25 febbraioOggi, venerdì 10 gennaio, ilindetto da Regioneè stato pubblicato sulla piattaforma Intel. A occuparsi del progetto è Aria, la società regionale che si occupa di innovazione e acquisti per il Pirellone.