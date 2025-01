Quotidiano.net - Il mio sogno nel cassetto

Attrice, comica, cantante, Beatrice Arnera è ora nei cinema di tutta Italia con Dove osano le cicogne, per la regia di Fausto Brizzi in cui recita il ruolo di Luce. L’artista, piemontese d’origine e romana d’adozione, ha appena concluso il tour dello spettacolo Pronto, Freud? incentrato sui piccoli traumi della vita quotidiana di una trentenne. "La piece– racconta – è frutto delle mie sedute di psicoterapia ed è nata con l’intento di portare in scena questioni spinose, come la maternità, lette con il filtro dell’ironia". Essere mamma è un tema del tuo spettacolo, che valore ha per te? "La maternità è una parte dello show perché è il mio presente. Insieme al mio compagno Andrea (Andrea Pisani del duo comico i PanPers ndr) abbiamo cercato un figlio - con non poche difficoltà– perché lo desideravamo tantissimo, ma al momento noi madri lavoratrici indipendenti non siamo assolutamente tutelate.