I migliori e i peggiori nel girone d' andata al Fantacalcio

Pubblichiamo l'ultimo episodio, il numero 55, di "Cosa cambia al", la newsletter curata da Nicola Santolini di cui potete facilmente intuire l'argomento. Abbonandovi la potete ricevere ogni venerdì direttamente sulla vostra email: nel caso non foste ancora abbonati, potete farlo cliccando qui.Chiuso il periodo delle festività ci siamo ritrovati quasi senza accorgercene - almeno nel mio caso - nel pieno del mese di gennaio e alla fine deld’. Questo vuol dire che metà della stagione fantacalcistica è passata, e alcune situazioni sono ormai irrecuperabili, ma anche che siamo in periodo di calciomercato e con le aste di riparazione ormai in vista. Ancora non è successo granchè - e non è detto che succederà - ma se anche le squadre di Serie A non dovessero aiutarci con nuovi acquisti interessanti, magari l’arte di arrangiarsi sarà sufficiente per tirare fuori qualcosa di buono dalle poche operazioni che ci saranno o dalla lista svincolati.