"Hypnotized", il singolo di Anyma con Elie Goulding

Il DJ e produttore italo-americanopubblica il suo nuovointitolato “” in collaborazione con la superstar globale Ellie. La traccia dalle sonorità eteree esplora la difficoltà interna del combattere i sentimenti che si provano per qualcuno, per poi scoprire che queste emozioni non fanno altro che affiorare sempre più ad ogni tentativo di respingimento.“” è dominato da bassi potenti, synth seducenti che evolvono nel corso della canzone e si intermezzano con linee melodiche progressive. Grazie alla voce ipnotica di Ellie, iltrasporta gli ascoltatori in un mondo musicale immersivo, creando un’esperienza emotiva quasi commuovente.Ad accompagnare il brano arriva un videoclip strabiliante, presentato durante la residency alla Sphere di Las Vegas di