Dal "Grande Fratello" al carcere, il noto volto del programma condannato a 6 anni e mezzo

Personaggi Tv. Ha partecipato al “” nel 2011. In quell’occasione soleva farsi chiamare il “Principe”. La sua storia commosse gli italiani, ma quando si sono spenti i riflettori ha intrapreso tutt’altra vita. Oggi sarebbe statoa seie le accuse sono veramente molto gravi. (Continua.)Leggi anche: Fabrizio Corona nei guai, denunciato da una donna: le accuseLeggi anche: Raoul Bova a processo, è accusato di violenza, lesioni e minacce: cosa è successoDal “” ala seiUn ex concorrente del “”, reality show trasmesso in prima serata su Canale 5, sarebbe statoa sei. Le accuse a suo carico sono veramente molto pesanti. L’ex gieffino è accusato di estorsione, stalking e lesione ai ddi un pensionato che lo aveva ospitato nella sua casa.