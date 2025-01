Cosa serve all’Inter dal mercato? La situazione tra gli infortuni e le seconde linee

Leggi su Ilnerazzurro.it

CalcioInter. La Supercoppa italiana persa a Riyad contro il Milan, subendo una brusca e inspiegabile rimonta, ha lasciato il segno nei giocatori dell’Inter – ma anche nel mondo nerazzurro e nella stampa sportiva.Il dibattito sembra concentrarsi molto sull’impiego di alcune– o meglio, co-titolari – non all’altezza dei titolarissimi. In particolar modo, le critiche sono andate verso il centrocampo interista. Nel mentre, le questioni anagrafiche di alcuni giocatori – e la loro predisposizione agli– ha acceso qualche riflessione sulle mosse da fare.Pensieri, dubbi e certezze che si palesano a ridosso della finestra invernale del calcio.Il malumore di Frattesi e le mancate occasioni di AsllaniAd ottobre aveva affermato di non voler andare via d, ma il poco spazio da titolare non ha fatto altro che alimentare questo non sentirsi parte integrante del progetto.