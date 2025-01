Ilgiorno.it - Como, alla mensa dei poveri con un coltello, denunciato egiziano

, 10 gennaio 2025 – Possesso illegale di armi: è la denuncia rimediata da undi 24 anni, residente acon precedenti penali, trovato ieri sera in unadi solidarietà con unda 20 centimetri di lama. La pattuglia della Squadra Volante è intervenuta ieri alle 19di via don Guanella, mentre era in corso la somministrazioni dei pasti. I responsabili avevano segnalato la presenza di un uomo molesto e considerato indesiderato ddirezione dell’istituto, in quanto già responsabile di una serie di violente liti e ferimenti avvenuti anche con l’utilizzo di, nei confronti di altri comli. Gli agenti lo hanno trovandogli addosso uncon una lama di 20 centimetri, che gli è stato subito sequestrato. Portato in Questura, l’uomo è statoper il possesso illegale dell’arma.