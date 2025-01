Terzotemponapoli.com - Billing al Napoli: tutto fatto!

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il centrocampista danese Philipsi prepara a vestire la maglia del. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore del Bournemouth ha ricevuto il via libera per arrivare in Italia nella giornata di oggi e sottoporsi alle visite mediche. Dopo un’intensa trattativa, gli ultimi dettagli sono stati definiti: l’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.Effetto domino: Folorunsho verso la FiorentinaL’arrivo dipermette aldi sbloccare un’altra operazione di mercato. Michael Folorunsho, ormai in attesa da giorni, sarà libero di trasferirsi alla Fiorentina. Un tassello importante che chiude il cerchio di un doppio movimento di mercato strategico per entrambe le società.Chi è Philipnon è un top player assoluto, ma un centrocampista con caratteristiche precise e utili.