Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Ridge Lascia Brooke!

spende dure parole per Hope, accusandola di aver manipolato Carter. Ecasa di: Hope e Carter, i nuovi amministratori delegati della Forrester Creations! Ridge, dopo un acceso confronto con, si rifugia a casa di Steffy dove si è stabilita anche Taylor Hayes!Il “colpo di stato” ordito da Hope e Carter creerà i presupposti per l’ennesima crisi trae Ridge! E’ quanto emerge delle nuove news statunitensi sulla longeva soap d’Oltreoceano! Lesullepromettono una escalation di eventi da non perdere! Vedremo che Carter e Hope, manomettendo dei preziosissimi documenti, riusciranno ad assumere il controllo della Forrester Creations. Ridge proverà a chiedere aiuto a Justin Barber per fermare la loro ascesa, ma tutto sarà inutile! Dopo aver usurpato la poltrona a Ridge e Steffy, la giovane Logan ed il suo amato non esiteranno a mettersi all’opera, incuranti delle critiche dei loro antagonisti! Ridge spenderà durissime parole per Hope, definendola come una donna in grado di plagiare gli uomini solo per i propri tornaconti personali.