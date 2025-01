Ilgiorno.it - Banda ultra larga, via al bando delle polemiche

Leggi su Ilgiorno.it

"Siamo orgogliosi di fare da apripista". Così Marco Ambrosini, presidente di Aria, l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia, commenta la pubblicazione delper la sperimentazione di tecnologie satellitare per portare Internet e lanelle aree remote della regione, dove la fibra non riesce ad arrivare. Si tratta delfinito al centropolitiche in questi giorni, con il Pd che ha chiesto alla Giunta regionale se fosse stato pensato a misura di Starlink, la società di Elon Musk, ora stretto collaboratore del presidente americano Donald Trump. "L’obiettivo è superare la realtà del digital divide – sottolinea Ambrosini – e siamo orgogliosi di poter contribuire, in prima linea, alla realizzazione della Strategia Nazionale per la2023-2026.